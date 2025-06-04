Полицейский устроил смертельное ДТП в курском селе и скрылся с места аварии

В Курской области сотрудник полиции устроил ДТП и уехал с места происшествия. Под колеса его машины попали два пешехода, сообщили в региональном УМВД .

Авария произошла в селе Куськино Мантуровского района. Люди, которых сбил водитель, шли про проезжей части. Один из пострадавших скончался на месте. Второго доставили в больницу с многочисленными ушибами.

Водитель после этого скрылся с места происшествия. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«Позднее было установлено, что водителем автомобиля является сотрудник отделения МВД России по Тимскому району», — уточнили в пресс-службе.

Там же подчеркнули, что после ДТП начали и служебную проверку. Действиям сотрудника дадут принципиальную оценку.

«Он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — заключили в ведомстве.