Полицейский спас женщину от мужчины, который напал на нее с ножом в Челябинске

В Челябинске сотрудник полиции спас жизнь женщине, на которую напал мужчина с ножом. Об этом рассказал сайт Ura.ru .

Инцидент произошел 14 мая, когда старший оперуполномоченный городского УМВД возвращался со службы. Услышав крики о помощи, он поспешил к месту происшествия и обнаружил женщину с многочисленными ножевыми ранениями.

Злоумышленник попытался скрыться, но полицейский, не теряя ни секунды, бросился за ним в погоню. Он передал информацию о случившемся в дежурную часть и попросил очевидцев вызвать скорую помощь. Догнав нападавшего, правоохранитель ограничил его движения брючным ремнем. Затем он вернулся к пострадавшей, чтобы оказать ей первую помощь до приезда медиков.

По информации пресс-службы областного главка, нападавший действовал из ревности. Женщину госпитализировали, а подозреваемого доставили в отдел полиции «Центральный». В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.