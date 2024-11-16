Полицейский спас тонущую в реке Лена под Иркутском косулю

МВД: в Иркутской области спасли из полыньи на реке Лене косулю

В Иркутской области подполковник полиции вместе с сотрудниками МЧС России и службы по охране животного мира спас тонущую в реке Лена косулю. Об этом сообщила сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем в Telegram-канале .

Животное попало в полынью, покрытую льдом, и стало тонуть. Спасательная группа добралась до косули на аэролодке. С помощью веревок они подняли животное на борт, а затем доставили на берег.

«Грациозному животному оказали необходимую ветеринарную помощь и вернули в естественную среду обитания», — отметила Волк.

Прошлой зимой спасатели вытащили лося из полыньи на озере Плоское в Тверской области. Чтобы вызволить парнокопытное из ледяной ловушки, им понадобились топор, бензопила и веревка. Сохатого осмотрел на месте егерь, затем животное отпустили.