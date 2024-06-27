Полицейских призвали проверить из-за бездействия после избиения цыганами семьи в Сызрани

Депутат Хинштейн потребовал провести проверку после схода в Сызрани из-за цыган

Elena Mayorova
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Глава комитета Государственной думы по информационной политике, депутат Александр Хинштейн потребовал провести служебное расследование из-за бездействия правоохранительных органов после драки с цыганами в Сызрани. Призыв о проверке он разместил в своем Telegram-канале.

По его словам, 16 июня несколько цыган избили семью. Пострадавшие неоднократно вызывали полицию и скорую, но на вызовы никто не приехал. Спустя почти 10 дней жители Сызрани вышли на народный сход с требованием действий от правоохранителей.

Депутат подчеркнул, что полиция заинтересовалась дракой только после публичной огласки.

«Считаю необходимым провести внутреннюю проверку и выяснить, кто без громкого пендаля со стороны общественности не может поднять свою пятую точку со стула, чтоб начать выполнять свою работу», — заявил Хинштейн.

Ранее в Саратове рядом с овощной палаткой повздорили несколько человек. Вскоре конфликт перерос в массовую драку.

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