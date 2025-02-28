Полицейские зафиксировали 21 ДТП в Барнауле за утро

Утро пятницы, 28 февраля, в Барнауле ознаменовалось значительным количеством дорожно-транспортных происшествий. За первую половину дня сотрудники ГИБДД зафиксировали 21 аварию, сообщил Amic.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.
Непростые дорожные условия, такие как снегопад, резкие изменения температуры и образование гололеда, стали основными причинами увеличения числа ДТП. В двух происшествиях пострадали люди.
Учитывая сложную ситуацию на дорогах, городская Госавтоинспекция призвала всех участников движения проявлять повышенную внимательность и осторожность.
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