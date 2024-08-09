Полицейские задержали водителя с крупной партией наркотиков в Ростове-на-Дону
Сотрудники УГИБДД задержали в Ростове-на-Дону водителя каршерингового автомобиля, у которого при себе был почти один килограмм наркотиков. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.
Инспекторы остановили арендованную машину для проверки документов. В ходе осмотра они обнаружили в салоне пакет, в котором находилось два свертка с наркотиками массой 800 граммов.
Полицейские установили, что мужчина приобрел запрещенные вещества для последующего сбыта через тайники. Против него возбудили уголовное дело.
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