Полицейские задержали водителя с крупной партией наркотиков в Ростове-на-Дону

Сотрудники УГИБДД задержали в Ростове-на-Дону водителя каршерингового автомобиля, у которого при себе был почти один килограмм наркотиков. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru .

Инспекторы остановили арендованную машину для проверки документов. В ходе осмотра они обнаружили в салоне пакет, в котором находилось два свертка с наркотиками массой 800 граммов.

Полицейские установили, что мужчина приобрел запрещенные вещества для последующего сбыта через тайники. Против него возбудили уголовное дело.