Полицейские задержали в Волгограде водителя, который сбил пешеходов и скрылся
Автомобилист устроил аварию в Центральном районе Волгограда и скрылся с места ДТП. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, на Советской улице 58-летний водитель Daewoo Nexia сбил двух человек. Пешеходы пересекали проезжую часть по зебре.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Организована проверка.
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