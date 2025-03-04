Полицейские задержали в Волгограде водителя, который сбил пешеходов и скрылся

Автомобилист устроил аварию в Центральном районе Волгограда и скрылся с места ДТП. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, на Советской улице 58-летний водитель Daewoo Nexia сбил двух человек. Пешеходы пересекали проезжую часть по зебре.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Организована проверка.

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