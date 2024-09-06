Полицейские задержали в Свердловской области мужчину со свертком с наркотиками в кармане

В Каменске-Уральском полицейские задержали подозрительного мужчину, у которого при себе нашли сверток с наркотиками. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

Выяснилось, что подозрительный мужчина был наркокурьером. Он переносил 0,3 грамма запрещенного вещества, которое выбросил, увидев полицейских.

Но нарушителя все равно задержали, возбуждено уголовное дело.

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