Полицейские задержали в Петербурге подозреваемого в мошенничестве с доставкой товаров | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 15:59 Полицейские задержали в Петербурге подозреваемого в мошенничестве с доставкой товаров

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Петербургские правоохранители раскрыли новую схему интернет-мошенничества. Подозреваемый задержан, сообщила Neva.Today со ссылкой на данные официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Согласно информации ведомства, фигурант работал со службой доставки. Он регистрировал различные аккаунты, чтобы создать видимость благонадежности и получать доступ к товарам с высокой стоимостью.

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После «раскрутки» аферист выбирал дорогие заказы с оплатой наличными. При получении денег он отправлял сфальсифицированный чек, а затем менял сим-карту и аккаунт.