Полицейские задержали в ХМАО браконьера с краснокнижным осетром на 11 млн рублей

Правоохранители задержали в Октябрьском районе ХМАО мужчину, подозреваемого в браконьерстве. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По версии следствия, фигурант, используя лодку с мотором и ставную сеть, выловил 55 экземпляров стерляди и 23 особи краснокнижного осетра. Ущерб оценили в более чем 11 миллионов рублей.

Кроме того, у браконьера обнаружили три ружья и патроны, часть которых была изготовлена кустарным способом. Выяснилось, что оружие и боеприпасы мужчина украл. Возбуждено уголовное дело.