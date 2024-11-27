Полицейские задержали в ХМАО браконьера с краснокнижным осетром на 11 млн рублей
Правоохранители задержали в Октябрьском районе ХМАО мужчину, подозреваемого в браконьерстве. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
По версии следствия, фигурант, используя лодку с мотором и ставную сеть, выловил 55 экземпляров стерляди и 23 особи краснокнижного осетра. Ущерб оценили в более чем 11 миллионов рублей.
Кроме того, у браконьера обнаружили три ружья и патроны, часть которых была изготовлена кустарным способом. Выяснилось, что оружие и боеприпасы мужчина украл. Возбуждено уголовное дело.
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