Полицейские задержали преступную группу, которая нелегально трудоустраивала мигрантов в Свердловской области

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали шесть членов преступной группы, которые организовали для иностранцев незаконное пребывание в Свердловской области. Об этом сообщило Ura.ru.

По предварительным данным, подозреваемые оформляли поддельные трудовые договоры. На основании документов, заверенных фальшивыми печатями, мигранты могли продлевать срок своего пребывания в России до года.

Во время обысков силовики изъяли у задержанных более 30 печатей коммерческих организаций, 20 банковских карт и свыше тысячи документальных материалов.

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