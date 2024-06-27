Полицейские задержали преступную группу, которая нелегально трудоустраивала мигрантов в Свердловской области

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали шесть членов преступной группы, которые организовали для иностранцев незаконное пребывание в Свердловской области. Об этом сообщило Ura.ru .

По предварительным данным, подозреваемые оформляли поддельные трудовые договоры. На основании документов, заверенных фальшивыми печатями, мигранты могли продлевать срок своего пребывания в России до года.

Во время обысков силовики изъяли у задержанных более 30 печатей коммерческих организаций, 20 банковских карт и свыше тысячи документальных материалов.