Полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве 500 тысяч у жителя ХМАО

Правоохранители совместно с отрядом Росгвардии задержали в ХМАО двоих рецидивистов 33 и 50 лет. Их заподозрили в вымогательстве, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.
По версии следствия, фигуранты, угрожая физической расправой, потребовали от 30-летнего местного жителя передать свою квартиру. В дальнейшем злоумышленники распорядились жилплощадью по своему усмотрению. Кроме того, обвиняемые вымогали у мужчины 500 тысяч рублей за якобы совершенную им кражу.
В ходе обыска у рэкетиров изъяли различное оружие, в том числе пневматический пистолет и дубинки. Возбуждено уголовное дело.
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