Полицейские задержали подозреваемых в смертельном избиении в Приморском районе Петербурга

Труп 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на лестничной площадке одного из домов на улице Ильюшина в Приморском районе Санкт-Петербурга. В причастности к расправе заподозрили соседей погибшего, сообщает Neva.Today.
По опубликованной информации, злоумышленники в ходе конфликта до смерти забили мужчину. Уже на следующий день их задержали сотрудники полиции. Один из подозреваемых едва достиг 18-летнего возраста, второму — 29 лет.
Отмечается, что оба задержанных ранее были судимы за кражи. Теперь им грозит новое уголовное дело.
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