Полицейские задержали подозреваемых в смертельном избиении в Приморском районе Петербурга

Труп 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на лестничной площадке одного из домов на улице Ильюшина в Приморском районе Санкт-Петербурга. В причастности к расправе заподозрили соседей погибшего, сообщает Neva.Today .

По опубликованной информации, злоумышленники в ходе конфликта до смерти забили мужчину. Уже на следующий день их задержали сотрудники полиции. Один из подозреваемых едва достиг 18-летнего возраста, второму — 29 лет.

Отмечается, что оба задержанных ранее были судимы за кражи. Теперь им грозит новое уголовное дело.