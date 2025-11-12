Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Московском районе Петербурга

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Московском районе. Жертва пыталась остановить воришку у магазина, написала Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Петербургу.

Вечером субботы, 8 ноября, погибший заметил неизвестного, который украл алкоголь из продуктового магазина и выбежал на улицу. Потерпевший бросился за ним, чтобы остановить, но между ними завязалась драка.

Во время драки подозреваемый вынул нож и нанес удар в живот оппоненту. Ранение оказалось смертельным.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Благодаря совместным усилиям следователей и полицейских подозреваемый был задержан в среду, 12 ноября. Им оказался мужчина 1994 года рождения. Правоохранители проводят с ним следственные действия.