Полицейские задержали пьяного мужчину, который угнал такси в Петербурге

В Петербурге правоохранители задержали 40-летнего безработного мужчину, который угнал автомобиль такси в Пушкинском районе города. Об этом написал сайт IVBG.

Как сообщил «Петроград», случай произошел еще 18 мая. После распития спиртных напитков мужчина наткнулся на Первомайской улице на такси с ключами и решил воспользовался моментом.

Уточняется, что ранее злоумышленника лишили водительских прав.

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