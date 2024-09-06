Полицейские задержали нижегородца за выращивание марихуаны дома

Сотрудники полиции Нижегородской области задержали местного жителя, который выращивал марихуану у себя дома в деревне Малое Сескино. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
По данным ведомства, в ходе обысков правоохранители обнаружили 14 горшков растения и около килограмма запрещенного вещества в коробках. Хозяином плантации оказался 47-летний мужчина. По его словам, марихуану он выращивал для личного пользования.
Отмечается, что местному жителю грозит до 10 лет лишения свободы.
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