Полицейские задержали мужчину с наркотиками в Екатеринбурге

Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали мужчину, у которого при себе были запрещенные вещества. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru .

При виде правоохранителей задержанный попытался залезть на гараж, однако это не увенчалось успехом. Такое поведение насторожило полицейских. При обысках у мужчины обнаружили пакетик с наркотиками.

Отмечается, что местного жителя доставили в отделение, запрещенное вещество отправили на экспертизу.