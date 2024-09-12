Полицейские задержали мужчину с наркотиками в Екатеринбурге
Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали мужчину, у которого при себе были запрещенные вещества. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.
При виде правоохранителей задержанный попытался залезть на гараж, однако это не увенчалось успехом. Такое поведение насторожило полицейских. При обысках у мужчины обнаружили пакетик с наркотиками.
Отмечается, что местного жителя доставили в отделение, запрещенное вещество отправили на экспертизу.
Тренировка по устранению аварий на теплосетях прошла в Жуковском
ПВО сбила четыре авиабомбы и два дрона в курском приграничье
Для позиций президентской Нацгвардии Украины устроили ад
Акция по раздельному сбору отходов пройдет в Долгопрудном 15 сентября
Строительные материалы и генераторы отправили из Жуковского в зону СВО
Главного санитарного врача Татарстана заподозрили в мошенничестве с госконтрактами
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте