Полицейские задержали лихача, устроившего тройное ДТП в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде правоохранители задержали водителя, который устроил тройное ДТП на проспекте Гагарина. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Случай произошел еще в июле этого года. Мужчина на Mercedes во время разворота столкнулся с тремя встречными машинами. Сразу после случившегося лихач бросил свое авто и попытался скрыться.
Нарушителем оказался 27-летний уроженец Воронежской области. Он уже имел судимость за преступления против собственности. Суд принял решение заключить его под стражу до выяснения обстоятельств.
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