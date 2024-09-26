Полицейские задержали лихача, устроившего тройное ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали водителя, который устроил тройное ДТП на проспекте Гагарина. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Случай произошел еще в июле этого года. Мужчина на Mercedes во время разворота столкнулся с тремя встречными машинами. Сразу после случившегося лихач бросил свое авто и попытался скрыться.

Нарушителем оказался 27-летний уроженец Воронежской области. Он уже имел судимость за преступления против собственности. Суд принял решение заключить его под стражу до выяснения обстоятельств.