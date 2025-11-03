Полицейские задержали кировчанина за незаконный сбыт сигарет

В Кировской области сотрудники Управления МВД России пресекли деятельность 61-летнего жителя, занимавшегося незаконным сбытом немаркированной табачной продукции. Правоохранительные органы задержали мужчину и изъяли у него более четырех тысяч пачек сигарет, хранившихся в арендованных гаражах, написал newsler.ru .

Расследование показало, что подозреваемый приобрел сигареты у неизвестного лица и собирался распространять их среди знакомых. Во время осмотра гаражей и автомобиля мужчины были обнаружены пачки сигарет без обязательных акцизных марок, общая стоимость которых превысила один миллион рублей.

Факт хранения и сбыта немаркированной продукции квалифицируется как особо крупная партия, что образует состав преступления по статье 171.1 Уголовного кодекса РФ. Сейчас проводятся экспертизы и устанавливаются все обстоятельства дела, после чего будет принято процессуальное решение.