Полицейские задержали 457 пьяных водителей в Нижегородской области с начала августа

Сотрудники МВД РФ по Нижегородской области представили данные по задержаниям пьяных водителей в регионе. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru .

С начала августа 2024 года правоохранители поймали 457 нетрезвых автомобилистов. Известно, что 62 из них попали в поле зрения правоохранителей повторно.

Отказались проходить медицинское освидетельствование 172 нарушителя. У 258 человек тесты подтвердили алкогольное опьянение.