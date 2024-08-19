Полицейские задержали 457 пьяных водителей в Нижегородской области с начала августа
Сотрудники МВД РФ по Нижегородской области представили данные по задержаниям пьяных водителей в регионе. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru.
С начала августа 2024 года правоохранители поймали 457 нетрезвых автомобилистов. Известно, что 62 из них попали в поле зрения правоохранителей повторно.
Отказались проходить медицинское освидетельствование 172 нарушителя. У 258 человек тесты подтвердили алкогольное опьянение.
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