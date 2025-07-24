Полицейские задержали 35 нарушителей миграционного режима в ходе рейда в центре Петербурга

В Центральном районе Санкт-Петербурга провели рейд для проверки соблюдения миграционного законодательства. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Полицейские остановили более 300 машин и проверили около 400 человек, включая 101 мигранта. У 35 иностранных граждан обнаружили нарушения, их доставили в отдел и привлекли к административной ответственности. Пятерым запретили въезд в страну, отметил сайт Petrograd.ru.
Также во время проверки внимание уделялось соблюдению ПДД. Задержаны 32 нарушителя, 27 человек привлечены к ответственности. У одного водителя заметили признаки опьянения, но от медосвидетельствования он отказался. Мужчину ранее уже привлекали за «пьяную» езду, и теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за незаконную рубку деревьев
ВСУ ударили по машине скорой в Пологах. Водитель погиб, фельдшер и медсестра пострадали
Появилось видео мощного пожара в ТЦ в Ростовской области
В момент крушения Ан-24 в Приамурье была пасмурная погода
В России предложили запретить открывать ПВЗ на первых этажах жилых домов
Ребенка с редким генетическим заболеванием спасли в НИКИ детства
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте