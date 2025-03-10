Полицейские задержали 26 пьяных водителей за выходные в Нижнем Новгороде
За выходные, с 7 по 9 марта, в Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД выявили 26 пьяных автомобилистов. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на данные ведомства.
Рейд охватил тысячи водителей. Полицейские проводили разъяснительные беседы и раздавали информационные материалы. С начала года уже 317 человек были уличены в пьяном вождении, из них 51 — повторно.
Всего за два дня зафиксировано 436 нарушений ПДД. Пятерых нарушителей задержали и доставили в отделы. У некоторых из них были найдены наркотики, другие не подчинились требованиям правоохранителей.
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