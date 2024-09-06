Полицейские выявили 16 нарушителей в ходе рейда «Нелегальный таксист» в кузбасском Новокузнецке

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный таксист» организовали полицейские в Новокузнецке Кемеровской области. Об этом сообщил «Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД РФ по СФО.

Во время рейда правоохранители выявили 16 нарушителей. Были составлены административные протоколы за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и лицензии. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

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