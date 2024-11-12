Полицейские возбудили дело против водителя мусоровоза, сбившего женщину на Дровяном переулке в Петербурге

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 40-летний водитель мусоровоза насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Дорожная авария произошла на Дровяном переулке, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Отмечается, что от тяжелых повреждений пострадавшая скончалась на месте. Шофера мусоровоза задержали. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Стражи порядка осмотрели место ДТП и опросили очевидцев. Продолжается сбор доказательной базы.