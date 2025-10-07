Полицейские возбудили дело после дорожного конфликта с поножовщиной в Челябинске

Конфликт на дороге закончился поножовщиной в Челябинске. Сотрудники полиции оперативно задержали нападавшего. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе городского УМВД России.

По информации полицейских, все началось с того, что один из участников дорожного движения догнал другого на улице Бажова и преградил ему путь.

«Супруга потерпевшего пояснила стражам порядка, что их автомобиль догнали неизвестные на машине и преградили им дальнейший путь. Один из преследователей в ходе конфликта нанес ее мужу несколько ударов ножом, после чего сел в свое транспортное средство и уехал», — рассказали в ведомстве.

Приметы подозреваемого были переданы всем нарядам города, и вскоре его автомобиль остановили сотрудники ГАИ. У задержанного обнаружили нож, который изъяли, а его самого доставили в отдел полиции.

Против напавшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ему избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Потерпевшего госпитализировали с ножевыми ранениями.