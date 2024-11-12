Полицейские в Салехарде устроили стрельбу, чтобы остановить пьяного водителя

В Салехарде полицейские были вынуждены открыть огонь по колесам автомобиля во время преследования пьяного водителя. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию ЯНАО.

По предварительной информации, полицейские заметили, что автомобиль Chevrolet странно ведет себя на дороге. Но водитель проигнорировал многократные требования правоохранителей об остановке.

Полицейским оставалось лишь устроить погоню за иномаркой, которая пыталась скрыться от них. Когда автомобили покинули черту города, полицейские несколько раз выстрелили по колесам авто нарушителя. Машина остановилась, а ее водителя задержали, он был пьян.