Полицейские в Ленобласти сняли поругавшуюся с бойфрендом девушку с парапета моста

Полицейские в Ленинградской области сняли с парапета моста 23-летнюю девушку, которая расстроилась из-за ссоры с бойфрендом. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Сотрудники дорожной инспекции патрулировали территорию в городе Кириши 28 июня. Они заметили, что девушка перелезла через металлическое ограждение моста, и попытались наладить с ней контакт. Поначалу она была подавлена и отказывалась лезть обратно — объяснила, что поссорилась со своим молодым человеком. Однако полицейские сумели найти нужные слова, чтобы поддержать девушку и уговорить вернуться в безопасное место.

Сотрудники инспекции отвезли ее на своей машине в отдел полиции и вызвали туда медиков. Местную жительницу госпитализировали.

Ранее сообщалось, что 29 июня мужчина в Москве устроил пожар на крыше и рухнул с нее. По словам очевидцев, после падения он подавал признаки жизни. О дальнейшей его судьбе ничего неизвестно.