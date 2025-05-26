Полицейские в ходе погони задержали 16-летнего нарушителя на мотоцикле в Кузбассе

В Ленинске-Кузнецком произошла погоня, которая могла бы стать сценарием для экшн-фильма. Подросток на кроссовом мотоцикле не подчинился требованиям полиции и устроил опасный дрифт по городским улицам. Об этом сайту «Сибдепо» сообщили представители ГИБДД Кузбасса.

Молодой человек без водительских прав и шлема на большой скорости проехал через перекресток на красный свет, поставив под угрозу безопасность пешеходов и водителей. Погоня завершилась в частном секторе на улице Садовой, где полицейские заблокировали дорогу нарушителю.

Водителем оказался 16-летний юноша. Выяснилось, что мотоцикл был подарком от матери подростка, которая теперь сама может быть оштрафована на 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством.

Этот случай передали в комиссию по делам несовершеннолетних, а мотоцикл отправили на штрафстоянку. Подростку грозит штраф размером до 18 тысяч рублей.