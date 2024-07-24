Сегодня 16:16 Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Петербурге
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга устроили погоню за водителем, который сел за руль в состоянии опьянения. Об этом сообщил сайт
Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По предварительным данным, мужчина за рулем Lada проигнорировал требования инспекторов об остановке. Он увеличил скорость и попытался скрыться. Чтобы остановить машину, полицейским пришлось пойти на столкновение.
Как сообщил
«Петербургский дневник», против нарушителя возбудили уголовное дело.
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