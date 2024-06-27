Полицейские устроили погоню за «Газелью» в Петербурге

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга устроили погоню за мужчиной, который узнал автомобиль «Газель». Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, обнаружить угнанную машину удалось спустя 10 минут после обращения потерпевшего в полицию. Угонщик останавливаться не хотел, тогда полицейским пришлось применить табельное оружие и выстрелить по колесам.

За рулем «Газели» находился 36-летний местный житель, его доставили в отдел полиции.

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