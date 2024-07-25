Полицейские устроили погоню за автоугонщиком в Новосибирске
В Кировском районе Новосибирской области полицейские преследовали автоугонщика на Toyota Celica. Об этом сообщил сайт atas.info со ссылкой на ГУ МВД по области.
Правоохранители заметили машину Toyota Celica, которая неслась на большой скорости. Полицейские пытались остановить авто, но водитель продолжил движение.
В итоге началась погоня. Когда машину удалось остановить, выяснилась, что за ее рулем находился молодой человек, который угнал авто у своей знакомой. Возбуждено уголовное дело.
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