Полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным лихачом в Петербурге

В Калининском районе Петербурга задержали 37-летнего приезжего, который, находясь за рулем машины, создавал потенциально опасные ситуации на дороге. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Согласно данным ведомства, полицейские пытались остановить машину Ford Fusion, однако водитель продолжил движение, увеличив скорость. Правоохранители организовали погоню.

Стражи порядка были вынуждены открыть огонь, чтобы задержать лихача. На пересечении Пискаревского и Шафировского проспектов сотрудники произвели предупредительный выстрел и несколько прицельных. Предположительно, автомобилист находился в состоянии опьянения.

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