Полицейские спасли многодетную семью из пожара в Тюменской области

Двое участковых полиции спасли из пожара семью с тремя маленькими детьми в Тюменской области. Происшествие случилось в Ялуторовске, сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «МВД Медиа».

По данным ведомства, первым на место возгорания прибыл лейтенант полиции. Во время патрулирования участка он заметил клубы дыма и подъехал к частному дому, где огонь уже охватил крышу.

Полицейский начал стучать в ворота, чтобы разбудить жильцов. На стук откликнулся хозяин дома, который рассказал, что внутри горящего помещения находятся его жена и трое детей.

На место ЧП также приехал другой сотрудник полиции. К этому времени входная дверь в доме была заблокирована огнем, поэтому силовики организовали эвакуацию жильцов через окно. Прибывшие вскоре спасатели потушили пожар. В результате пострадавших удалось избежать.