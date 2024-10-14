Полицейские проводят проверку по факту стрельбы в казанском баре
Казанские правоохранители организовали проверку после информации о стрельбе в баре на улице Чистопольской. Об этом рассказал сайт Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.
Сообщение о конфликте передали в полицию очевидцы. Прибывшие на место сотрудники задержали подозреваемого. У мужчины обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет.
Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося.
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