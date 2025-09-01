Полицейские применили табельное оружие для задержания пьяного водителя в Екатеринбурге

Сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить автомобиль в Екатеринбурге. Об этом сайту Ura.ru сообщил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

По его данным, вечером 31 августа экипаж ДПС на 30-м километре ЕКАД попросил водителя Chevrolet Lanos остановиться для проверки документов, но мужчина проигнорировал требование.

«Инспекторы ДПС тут же начали преследование. Выбрав безопасный участок дороги, представитель МВД сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, а потом выстрелил прицельно по колесам, чтобы остановить гонщика. Освидетельствование на состояние опьянения показало 0,172 мг/л», — сказал Горелых.

Водитель признался, что выпил десять бутылок пива и поехал кататься. Когда он заметил наряд ГАИ, то якобы испугался и поэтому не остановился.

Против нарушителя составили четыре административных протокола. Иномарку поместили на спецстоянку. Горелых напомнил, что управлять машиной в состоянии опьянения нельзя. За это можно лишиться водительских прав на два года и получить штраф в 30 тысяч рублей.