Полицейские посетили БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом

Полицейские в Екатеринбурге пришли с рейдом на закрытую БДСМ-вечеринку. Об этом сообщило издание E1.ru .

По информации источника, правоохранители нагрянули на мероприятие около двух часов ночи.

«Они рассортировали присутствующих на участников и организаторов. У первых переписали данные и отпустили. Только в четыре часа утра я добрался до Екатеринбурга, поскольку оттуда такси не вызвать. И это мне повезло еще», — рассказал очевидец происшествия на условиях анонимности.

В пресс-службе главка МВД по Свердловской области Ura.ru сообщили, что это было оперативно-профилактическое мероприятие. Подробности в ведомстве пообещали предоставить позднее.

В феврале полиция в Екатеринбурге прибыла на эротическую вечеринку в клубе «Фабрика» в центральном районе города. Правоохранители составили 10 протоколов на присутствовавших в заведении.