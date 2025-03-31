Полицейские поймали поджигателя полей в Челябинской области

В Челябинской области благодаря посту видеонаблюдения выявили поджигателя ландшафтов. Об этом сообщил начальник Главного управления лесами региона Валерий Нигматуллин на пресс-конференции «Гранада Пресс», написало ИА Ura.ru.
По словам Нигматуллина, нарушителем оказался мужчина 1987 года рождения. Он ездил на велосипеде и поджигал траву. Злоумышленнику грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей. При особом противопожарном режиме сумма увеличится — от 30 до 40 тысяч рублей, также могут взыскать стоимость ущерба. Например, за уничтоженный огнем березовый колок размером в гектар сумма ущерба составит более 500 тысяч рублей.
С начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано два лесных пожара, причиной которых стал переход огня с земель сельхозфонда. Для предотвращения возгораний в области работают 100 постов видеонаблюдения и семь беспилотников.
Россиянину оторвало голову в смертельном ДТП в Таиланде
Еще один педиатр приобрел квартиру в Химках благодаря социальной ипотеке
Около 4 тысяч онлайн-заявок на присвоение адреса подали в Подмосковье за неделю
День открытых дверей прошел в филиале «Стрела» МАИ в Жуковском
Внук Зюганова попал в больницу в Москве
Конный клуб в деревне Салтыково Раменского округа начал подготовку к лету
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте