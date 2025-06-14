Полицейские поймали 3 тыс. должников на дорогах Петербурга и Ленобласти

Сотрудники Госавтоинспекции провели масштабную операцию, направленную на выявление водителей, не оплативших штрафы за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
В течение недели на улицах Санкт-Петербурга и Ленинградской области инспекторы ГИБДД проверили пять тысяч автомобилей. У более чем трех тысяч автовладельцев были обнаружены незначительные задолженности. Таким водителям были вручены уведомления. Кроме того, в отношении нарушителей составили дополнительные административные протоколы за просроченные платежи.
Для почти сотни злостных неплательщиков, копивших штрафы, последствия оказались серьезнее. Так, 16 из них лишились своих машин. Транспорт изъяли и передали судебным приставам для ускорения процесса погашения долгов.
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