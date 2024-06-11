Полицейские открыли стрельбу во время погони за пьяным водителем в Ленобласти

Правоохранители задержали 41-летнего жителя Ленобласти, который управлял машиной в состоянии опьянения. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на данные ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации ведомства, ночью в городе Никольское патруль заметил подозрительного водителя на Renault Logan. Тот проигнорировал законное требование об остановке, и стражи порядка начали погоню.

Полицейским пришлось открыть огонь по колесам иномарки. Только после этого нарушитель остановился. В отношении лихача составили несколько административных протоколов.

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