Полицейские открыли стрельбу во время погони за пьяным водителем в Ленобласти
Правоохранители задержали 41-летнего жителя Ленобласти, который управлял машиной в состоянии опьянения. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на данные ГУ МВД РФ по региону.
Согласно информации ведомства, ночью в городе Никольское патруль заметил подозрительного водителя на Renault Logan. Тот проигнорировал законное требование об остановке, и стражи порядка начали погоню.
Полицейским пришлось открыть огонь по колесам иномарки. Только после этого нарушитель остановился. В отношении лихача составили несколько административных протоколов.
Новые регионы поучаствуют во всероссийских конкурсах в области охраны труда
Видеофлешмоб ко Дню России запустили в Химках
Сезон работы летних лагерей начался в Химках
Путин вручит государственные премии в День России
Импортозамещающее предприятие в сфере энергетики запустят в Рузе в 2025 году
Ресторанам Подмосковья рекомендовали закрыть веранды из-за ухудшения погоды
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте