Полицейские открыли стрельбу при задержании пьяного водителя в Петербурге

Правоохранители задержали в Петербурге иностранного гражданина, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

По данным полиции, ночью на Красносельском шоссе наряд Госавтоинспекции заметил машину Renault. Водитель попытался скрыться при виде стражей порядка.

Сотрудники организовали преследование нарушителя, используя световые и звуковые сигналы. На улице Лассаля для остановки иномарки пришлось применить табельное оружие: был сделан предупредительный выстрел в воздух и несколько выстрелов по колесам.