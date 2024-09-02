Полицейские открыли стрельбу при задержании пьяного водителя в Ленобласти

Сотрудники полиции открыли огонь во время погони за нетрезвым водителем во Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, подозрительную легковушку заметили на Московской улице. Автомобилист проигнорировал требование об остановке, после чего правоохранители организовали преследование.

Стражи порядка были вынуждены произвести прицельные выстрелы по колесам машины, чтобы остановить нарушителя. Предварительно, он находился в состоянии опьянения.

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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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