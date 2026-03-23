Полицейские открыли стрельбу при задержании пьяного водителя в Ленобласти

Сотрудники Госавтоинспекции открыли стрельбу, чтобы задержать пьяного водителя в Ленобласти. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на МВД РФ.

Происшествие случилось на трассе Стрельна — Кипень — Гатчина в Ломоносовском районе. Инспекторы попытались остановить Volkswagen Tiguan за грубое нарушение правил дорожного движения. Однако водитель не подчинился требованию и увеличил скорость.

Было организовано преследование, в ходе которого сотрудники произвели один выстрел по колесам машины. Нарушителем оказался 41-летний местный житель.