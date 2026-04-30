Полицейские открыли стрельбу при задержании мотоциклиста в Кузбассе

В Топкинском округе сотрудники ДПС заметили мотоцикл «Урал» и потребовали остановиться. Водитель проигнорировал требование и попытался скрыться, сообщил сайт vse42.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

По данным ведомства, байкер, уходя от преследования, грубо нарушал правила дорожного движения. При повороте он столкнулся со служебным автомобилем, но продолжил движение.

Чтобы остановить нарушителя, один из инспекторов произвел предупредительный выстрел, а затем несколько прицельных по колесам мотоцикла. Задержанным оказался 63-летний местный житель. В отношении водителя составили шесть протоколов.