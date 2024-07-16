Полицейские открыли стрельбу при попытке задержать пьяного водителя в ЯНАО
Сотрудники полиции устроили погоню за нетрезвым водителем в Губкинском. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции ЯНАО.
Согласно данным ведомства, у автомобилиста заметили признаки опьянения при проверке документов. Тогда мужчина попытался скрыться с места. Правоохранители начали преследование.
Нарушителя удалось задержать только после применения табельного оружия. Стражи порядка были вынуждены открыть огонь по колесам машины.
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