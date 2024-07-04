Полицейские открыли стрельбу при попытке задержать пьяного лихача в Ленобласти
Правоохранители открыли огонь при попытке задержать лихача на каршеринговой машине в Ленобласти. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на данные ГУ МВД РФ по региону.
Согласно информации ведомства, подозрительного водителя на Changan UNI V заметили в Петергофе. Автомобилист проигнорировал требование об остановке, из-за чего полицейские начали погоню.
В поселке Жилгородок стражи порядка приняли решение применить табельное оружие. Стрельба по колесам остановила нарушителя. Предположительно, он находился в состоянии опьянения.
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