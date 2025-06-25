Полицейские открыли стрельбу при погоне за водителем в Нижегородской области

Операция «Нетрезвый водитель» прошла в Павловском муниципальном округе Нижегородской области. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, на 20-м километре трассы Сосновское — Яковское полиция заметила подозрительный автомобиль марки ВАЗ. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться.
Инспекторы начали преследование, неоднократно требуя через громкоговоритель прекратить движение, но автомобилист не реагировал. Сотрудник ДПС произвел предупредительный выстрел вверх, а затем открыл огонь по колесам машины. Нарушителя задержали.
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