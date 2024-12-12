Полицейские открыли стрельбу по колесам машины пьяного водителя в Саратовской области

Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие во время погони за пьяным автомобилистом в Пугачевском районе Саратовской области. Детали происшествия передает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она сообщила, что в одном из населенных пунктов мужчина проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Водитель проигнорировал требование инспекторов об остановке и продолжил движение, стражи порядка начали преследование нарушителя.

Пытаясь уйти от погони, лихач неоднократно подвергал опасности других участников дорожного движения. Для остановки машины силовики выстрелили по колесам.

Злоумышленник попытался убежать, но его задержали. Оказалось, что молодой человек был пьян.