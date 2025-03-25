Полицейские открыли огонь при погоне за пьяной гонщицей в Пермском крае

Сотрудники полиции задержали пьяного водителя в ходе погони со стрельбой в поселке Гайны Пермского края. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, сотрудник ДПС возле одного из домов по улице Дзержинского попытался остановить автомобиль Ford Focus, машина сначала притормозила, но когда полицейский начал открывать дверь, резко рванула с места и протащила инспектора за собой около 200 метров.

Погоня продолжилась уже с мигалками. Полиция применила табельное оружие, открыв огонь по колесам иномарки, но и это не остановило нарушителя. Задержали водителя только после того, как он врезался в бетонный столб.

За рулем находилась 38-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения. На нее составили протоколы, в том числе за неповиновение сотруднику полиции. Материалы направили в Следственный комитет.