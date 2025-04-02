Полицейские опубликовали видео с бойцом ММА, лихачившим в Москве на «Ладе»

Бойца смешанных единоборств, устроившего гонки в Москве и чуть не сбившего женщину, задержали, он дает показания. Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала кадры с нарушителем.

Он рассказал, что «Ладу», на которой лихачил, взял в аренду.

Внимание на себя лихач обратил накануне, когда пролетел на красный свет в 1-м Пехотном переулке у медицинского колледжа и только чудом не сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Затем он выехал на тротуар и двинулся по нему.

Сотрудники Госавтоинспекции быстро прибыли на место происшествия и, установив личность водителя, задержали его.

По данным Telegram-канала Shot, лихач только за прошлый год набрал 108 штрафов, в основном за превышение скорости. При этом он гордится нарушениями и активно хвастается ими в соцсетях.