Полицейские обнаружили медвежонка в подвале у жителя Самарской области

Сотрудники полиции обнаружили необычного питомца во время проверочного визита к жителю Самарской области. Об этом сообщила Sova.info со ссылкой на данные МВД РФ.

Внимание правоохранителей привлекло странное беспокойство собаки, постоянно устремлявшейся к подвалу. После просьбы открыть дверь стражи порядка увидели медвежонка, который приветственно вскрикивал.

Домовладелец пояснил, что обнаружил зверька на дороге и решил приютить его. Теперь животное передадут в зоопарк.