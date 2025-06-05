Полицейские обнаружили медвежонка в подвале у жителя Самарской области
Сотрудники полиции обнаружили необычного питомца во время проверочного визита к жителю Самарской области. Об этом сообщила Sova.info со ссылкой на данные МВД РФ.
Внимание правоохранителей привлекло странное беспокойство собаки, постоянно устремлявшейся к подвалу. После просьбы открыть дверь стражи порядка увидели медвежонка, который приветственно вскрикивал.
Домовладелец пояснил, что обнаружил зверька на дороге и решил приютить его. Теперь животное передадут в зоопарк.
Мать в Индии отдала 13-летнюю дочь насильникам, чтобы «научить жизни»
На телах погибших в оккупации ВСУ курян нашли следы электрошокера
Мизулина и Шаман вышли в свет перед обещанной свадьбой
«Революция наоборот». Симоньян позабавила размолвка между Трампом и Маском
«Окна задрожали». Мощный взрыв прогремел в Брянске
«Бандеровская гнида». Медведев высмеял Мерца
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте